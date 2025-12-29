  1. В Украине

Сырский объяснил, как в Украине планируют решать проблему СЗЧ

20:37, 29 декабря 2025
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул роль гражданской власти и качество подготовки военных в предотвращении СЗЧ.
Фото: detector.media
Решение проблемы самовольного оставления части (СЗЧ) в Украине должно происходить через комплекс общегосударственных мер. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил в интервью «24 каналу».

По его словам, к этому процессу должны быть привлечены не только военные, но и главы областных и районных администраций.

«Должны работать не только военные, но и главы областных районных администраций. Они должны готовить людей прежде всего морально к защите своего государства, чтобы они шли в ряды армии с пониманием того, что выполняют свой гражданский долг – защищать государство, землю, население, язык – все, что представляет ценность для нас», – подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий также отметил, что военные должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека из гражданской жизни в военную. По его словам, этот процесс начинается с момента попадания в территориальный центр комплектования, далее – в учебный центр, где, как он заметил, фиксируется много случаев СЗЧ. Сырский подчеркнул, что именно первый этап является особенно важным, ведь для человека все ново и происходит переформатирование с гражданского образа жизни на военный, который является более жестким и принципиально иным.

Он считает, что основное внимание должно быть сосредоточено на процессе подготовки, в частности на создании надлежащих условий для проживания и проведения занятий.

«Потому что, когда инструктор обучает, а тот, кто должен учиться, не хочет осваивать, результат будет 100% отрицательным. Но здесь должно быть осознание, что человек от этого инструктора должен получить все, что он знает. Потому что именно это может спасти его жизнь и поможет убить как можно больше врагов», – отметил Главнокомандующий ВСУ.

ВСУ военные мобилизация Александр Сырский СЗЧ

