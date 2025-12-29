Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність вакантної посади помічника судді управління з організаційного забезпечення.
Вимоги до кандидатів:
- вища юридична освіта;
- вільне володіння державною мовою;
- досвід роботи на посаді помічника судді від 3 років;
- наявність практичного досвіду у галузі кримінального, цивільного та адміністративного судочинства від 3 років;
- вміння оперувати великими масивами інформації;
- вільне орієнтування у законодавстві та судовій практиці.
«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 17:00 12 січня 2026 року включно на адресу електронної пошти: [email protected]», - йдеться у заяві.
