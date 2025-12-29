  1. В Україні

Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

19:47, 29 грудня 2025
Резюме від кандидатів АП ВАКС приймає до 12 січня 2026 року.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність вакантної посади помічника судді управління з організаційного забезпечення.

Вимоги до кандидатів:

- вища юридична освіта;

- вільне володіння державною мовою;

- досвід роботи на посаді помічника судді від 3 років;

- наявність практичного досвіду у галузі кримінального, цивільного та адміністративного судочинства від 3 років;

- вміння оперувати великими масивами інформації;

- вільне орієнтування у законодавстві та судовій практиці.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 17:00 12 січня 2026 року включно на адресу електронної пошти: [email protected]», - йдеться у заяві.

