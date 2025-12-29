Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

Резюме від кандидатів АП ВАКС приймає до 12 січня 2026 року.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність вакантної посади помічника судді управління з організаційного забезпечення.

Вимоги до кандидатів:

- вища юридична освіта;

- вільне володіння державною мовою;

- досвід роботи на посаді помічника судді від 3 років;

- наявність практичного досвіду у галузі кримінального, цивільного та адміністративного судочинства від 3 років;

- вміння оперувати великими масивами інформації;

- вільне орієнтування у законодавстві та судовій практиці.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 17:00 12 січня 2026 року включно на адресу електронної пошти: [email protected]», - йдеться у заяві.

