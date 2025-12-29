Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

Резюме от кандидатов АП ВАКС принимает до 12 января 2026 года.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии вакантной должности помощника судьи управления по организационному обеспечению.

Требования к кандидатам:

высшее юридическое образование;

свободное владение государственным языком;

опыт работы на должности помощника судьи не менее 3 лет;

наличие практического опыта в сфере уголовного, гражданского и административного судопроизводства не менее 3 лет;

умение работать с большими массивами информации;

свободная ориентация в законодательстве и судебной практике.

«Ждем ваши резюме с указанием в теме письма должности до 17:00 12 января 2026 года включительно на адрес электронной почты: [email protected]», — говорится в заявлении.

