Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

19:47, 29 декабря 2025
Резюме от кандидатов АП ВАКС принимает до 12 января 2026 года.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии вакантной должности помощника судьи управления по организационному обеспечению.

Требования к кандидатам:

  • высшее юридическое образование;
  • свободное владение государственным языком;
  • опыт работы на должности помощника судьи не менее 3 лет;
  • наличие практического опыта в сфере уголовного, гражданского и административного судопроизводства не менее 3 лет;
  • умение работать с большими массивами информации;
  • свободная ориентация в законодательстве и судебной практике.

«Ждем ваши резюме с указанием в теме письма должности до 17:00 12 января 2026 года включительно на адрес электронной почты: [email protected]», — говорится в заявлении.

ВАКС вакансии Апелляционная палата ВАКС

