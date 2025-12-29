  1. В Україні

НБУ з 1 січня змінює правила авторизації надавачів фінансових послуг

20:05, 29 грудня 2025
НБУ уточнив порядок оцінки власників істотної участі у фінансових установах.
НБУ з 1 січня змінює правила авторизації надавачів фінансових послуг
НБУ вніс зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, а також до Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних і обмежених платіжних послуг. Зміни набирають чинності з 1 січня 2026 року. Про це повідомили в  НБУ.

Оновлення, зокрема, передбачають приведення авторизаційних вимог у відповідність до Закону України «Про рейтингування». Також удосконалено процедуру оцінки фінансового та майнового стану власників істотної участі в надавачах фінансових послуг, зокрема пайових інвестиційних фондів у разі набуття істотної участі компанією з управління активами за рахунок коштів і в інтересах такого фонду.

Крім того, уточнено порядок отримання дозволу на включення субординованого боргу до капіталу фінансової установи, зокрема визначено підхід до розрахунку власних коштів інвестора — юридичної особи. Змінами також конкретизовано заборону використання торговельних марок надавачів фінансових послуг, яких виведено з ринку шляхом примусового анулювання ліцензії.

Документом встановлено нові ознаки небездоганної ділової репутації особи, визначено порядок погодження збільшення статутного капіталу страховика за рахунок емісійного доходу та уточнено дату подання до Національного банку документів про збільшення статутного капіталу.

Водночас фінансові компанії, ломбарди та оператори поштового зв’язку, які мають право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями, зобов’язані до 1 квітня 2026 року подати до Національного банку повідомлення про збільшення статутного капіталу та інші документи, визначені в Положенні № 199. Йдеться про документи за результатами 2023–2025 років щодо кожного фактичного внесення коштів до статутного капіталу, якщо станом на 1 січня 2026 року вони не були подані до НБУ.

НБУ Нацбанк фінанси

