НБУ с 1 января меняет правила авторизации поставщиков финансовых услуг

НБУ уточнил порядок оценки владельцев существенного участия в финансовых учреждениях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НБУ внес изменения в Положение об авторизации поставщиков финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, а также в Положение о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных и ограниченных платежных услуг. Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в НБУ.

Обновления, в частности, предусматривают приведение авторизационных требований в соответствие с Законом Украины «О рейтингировании». Также усовершенствована процедура оценки финансового и имущественного состояния владельцев существенного участия в поставщиках финансовых услуг, в частности паевых инвестиционных фондов в случае приобретения существенного участия компанией по управлению активами за счет средств и в интересах такого фонда.

Кроме того, уточнен порядок получения разрешения на включение субординированного долга в капитал финансового учреждения, в частности определен подход к расчету собственных средств инвестора — юридического лица. Изменениями также конкретизирован запрет использования торговых марок поставщиков финансовых услуг, которые выведены с рынка путем принудительного аннулирования лицензии.

Документом установлены новые признаки безупречной деловой репутации лица, определен порядок согласования увеличения уставного капитала страховщика за счет эмиссионного дохода и уточнена дата подачи в Национальный банк документов об увеличении уставного капитала.

В то же время финансовые компании, ломбарды и операторы почтовой связи, имеющие право осуществлять операции по торговле валютными ценностями, обязаны до 1 апреля 2026 года подать в Национальный банк уведомление об увеличении уставного капитала и другие документы, определенные в Положении № 199. Речь идет о документах по результатам 2023–2025 годов по каждому фактическому внесению средств в уставный капитал, если по состоянию на 1 января 2026 года они не были поданы в НБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.