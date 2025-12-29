Чисельність української армії у 800 тисяч осіб достатня для захисту країни – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ запевняє, що мобілізаційні можливості України зберігаються.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що запропонована США чисельність української армії у 800 тисяч військовослужбовців є достатньою для захисту країни у разі відновлення збройної агресії.

«Ця цифра гарантує нам відсіч агресії та дозволяє планово проводити мобілізацію. Всі наші мобілізаційні показники та можливості зберігаються. Спочатку пропонували зменшити чисельність до 600 тисяч, але 800 тисяч нас задовольняє», – зазначив Сирський в інтерв’ю «24 Каналу».

Щодо можливого відведення військ, зокрема з Донеччини, головнокомандувач повідомив, що переговори ще тривають. «Ми військові, наше головне завдання – захищати країну. У переговорах беруть участь наші військові, насамперед начальник Генштабу. Хід перемовин контролює керівництво держави. Всі питання будуть ретельно обговорені, рішення ухвалюватимуть обґрунтовано», – додав він.

