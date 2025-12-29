Численность украинской армии в 800 тысяч человек достаточна для защиты страны – Сырский

Главнокомандующий ВСУ уверяет, что мобилизационные возможности Украины сохраняются.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что предложенная США численность украинской армии в 800 тысяч военнослужащих является достаточной для защиты страны в случае возобновления вооруженной агрессии.

«Эта цифра гарантирует нам отпор агрессии и позволяет планово проводить мобилизацию. Все наши мобилизационные показатели и возможности сохраняются. Сначала предлагали уменьшить численность до 600 тысяч, но 800 тысяч нас устраивает», — отметил Сырский в интервью «24 Каналу».

Относительно возможного отвода войск, в частности из Донецкой области, главнокомандующий сообщил, что переговоры еще продолжаются. «Мы военные, наша главная задача — защищать страну. В переговорах участвуют наши военные, прежде всего начальник Генштаба. Ход переговоров контролирует руководство государства. Все вопросы будут тщательно обсуждены, решения будут приниматься обоснованно», – добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.