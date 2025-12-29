POS-термінали для ФОПів першої групи відтермінували – коли запрацює вимога

Уряд відклав обов’язкові POS-термінали для дрібних ФОПів.

Уряд прийняв рішення про відтермінування строків обов’язкового використання платіжних терміналів для фізичних осіб-підприємців першої групи. Вимога почне діяти після завершення воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його скасування. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Рішення ухвалили у відповідь на звернення представників малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів наразі створює додаткове фінансове навантаження.

В уряді зазначають, що таке відтермінування дозволить найдрібнішим підприємцям продовжувати роботу та зберігати доходи в умовах війни, перебоїв з електропостачанням і логістичних обмежень.

Також відтермінування надає бізнесу час для підготовки до переходу на безготівкові розрахунки та можливість у майбутньому обрати зручний спосіб приймання оплат — через POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.

