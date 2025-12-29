POS-терминалы для ФЛП первой группы отсрочили – когда заработает требование

Правительство отложило обязательные POS-терминалы для мелких ФЛП.

Правительство приняло решение об отсрочке сроков обязательного использования платежных терминалов для физических лиц-предпринимателей первой группы. Требование начнет действовать после завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после его отмены. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Решение принято в ответ на обращение представителей малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов в настоящее время создает дополнительную финансовую нагрузку.

В правительстве отмечают, что такая отсрочка позволит мелким предпринимателям продолжать работу и сохранять доходы в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений.

Также отсрочка дает бизнесу время для подготовки к переходу на безналичные расчеты и возможность в будущем выбрать удобный способ приема платежей — через POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.

