POS-терминалы для ФЛП первой группы отсрочили – когда заработает требование
Правительство приняло решение об отсрочке сроков обязательного использования платежных терминалов для физических лиц-предпринимателей первой группы. Требование начнет действовать после завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после его отмены. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Решение принято в ответ на обращение представителей малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов в настоящее время создает дополнительную финансовую нагрузку.
В правительстве отмечают, что такая отсрочка позволит мелким предпринимателям продолжать работу и сохранять доходы в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений.
Также отсрочка дает бизнесу время для подготовки к переходу на безналичные расчеты и возможность в будущем выбрать удобный способ приема платежей — через POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.
