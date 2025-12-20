  1. Фото
  2. / В Україні

РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини: загинули 8 людей, ще понад два десятки – поранені, фото

11:13, 20 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Росіяни завдали ракетного удару по об’єкту портової інфраструктури.
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини: загинули 8 людей, ще понад два десятки – поранені, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 19 грудня, Росія здійснила ракетний удар по об'єкту портової інфраструктури Одеського району.

Як повідомило ДСНС внаслідок російського ракетного удару по об’єкту портової інфраструктури  8 людей загинули, ще 27 поранені

«Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі обстрілу», - заявили рятувальники.

Також зазначається, що на парковці спалахнули вантажні автомобілі, також пошкоджені легкові автівки.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія ДСНС Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]