  1. Фото
  2. / В Україні

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області працюватиме у новій будівлі, фото

14:49, 20 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нова будівля відповідає чинним вимогам ДБН та сучасним стандартам щодо організації роботи судової установи
Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області працюватиме у новій будівлі, фото
Фото: ДСА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пятницю, 19 грудня, в місті Кам'янець-Подільський відбулося урочисте відкриття добудованого та облаштованого для суду Будинку правосуддя. Про це повідомила Державна судова адміністрація.

Зазначається, що протягом багатьох десятиліть Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області був змушений працювати в тісних приміщеннях двох старих споруд, де місця катастрофічно не вистачало, а стан однієї з них взагалі був аварійним.

За словами очільника ДСА Максима Пампури, завершення будівництва Будинку правосуддя покликано кардинально змінити ситуацію, адже відтепер Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області забезпечений належними умовами для роботи та зручними умовами доступу до установи громадян

Нова будівля відповідає чинним вимогам ДБН та сучасним стандартам щодо організації роботи судової установи.

Фото: ДСА

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ДСА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]