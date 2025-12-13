Стало відомо, коли та де попрощаються з народним артистом України Степаном Гігою

Українського співака і композитора Степана Гігу поховають у Львові.

Джерело фото: інстаграм Степана Гіги

Народного артиста України Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі. Це було його заповітом, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Чин прощання розпочнеться у неділю, 14 грудня, у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла на вулиці Театральній, 11.

О 16:00 відбудеться прощання, о 19:00 — чин парастасу. Прощання триватиме до 23:00.

У понеділок, 15 грудня, о 14:00 у храмі розпочнеться чин похорону. Орієнтовно о 15:00 заплановане загальноміське прощання на площі Ринок.

«Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання», - додав Садовий.

