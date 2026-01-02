Куди здати ялинку у Києві: перелік пунктів прийому
У Києві відсьогодні почали роботу 72 пункти прийому живих новорічних ялинок. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Зібрані у пунктах прийому хвойні дерева передають на екологічну утилізацію: їх подрібнюють на щепу, яку згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев. Такий спосіб дозволяє захистити кореневу систему рослин від промерзання взимку та зберегти вологу ґрунту в літній період.
До утилізації приймають виключно живі дерева без іграшок, мішури та інших декоративних елементів. Пункти працюватимуть до 31 січня в усіх районах столиці — у парках, скверах, а також на територіях комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.
Повний перелік адрес доступний нижче:
Голосіївський район
- сквер Героїв Маріуполя (вул. Героїв Маріуполя, 8);
- сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
- парк «Покол» (вул. Набережно-Корчуватська, 11);
- сквер біля ст. м. «Либідська»;
- міжквартальний сквер на вул. Васильківській, 45;
- виробнича база КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87 (пн-нд, 7:00–16:00).
Дарницький район
- фітнес-парк біля озера Лебедине (вул. Олександра Кошиця, 3-А);
- парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- парк «Позняки»;
- парк «Прибережний»;
- парк «Привокзальний»;
- сквер на просп. Петра Григоренка, 36-38;
- виробнича база КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд, 7:00–20:00).
Деснянський район
- парк «Молодіжний»;
- парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- парк «Кіото»;
- парк «Деснянський»;
- парк ім. Романа Шухевича (перетин вулиць Миколи Закревського та Ролана Рейгана);
- парк «Фестивальний»;
- виробнича база КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (пн-нд 08:00-20:00).
Дніпровський район:
- перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
- парк біля озера Тельбін;
- парк біля кінотеатру «Аврора»;
- сквер на бульварі Івана Миколайчука, 7/9;
- бульвар Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
- сквер ім. Кастуся Калиновського;
- виробнича база КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд, 7:00–19:00).
Оболонський район
- парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20;
- парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
- сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-Д;
- виробнича база КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд, 7:00–20:00).
Печерський район
- сквер ім. Мечникова (вул. Мечникова, 10/2);
- сквер Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121);
- виробнича база КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт, 8:00–17:00, пт – 8:00–16:00).
Подільський район
- сквер на вул. Вишгородській, 41;
- сквер на пл. Щекавицькій (вул. Костянтинівська, 26);
- сквер на просп. Європейського Союзу, 76;
- сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5 і 7-Б;
- виробнича база КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд, 8:00–18:00).
Святошинський район
- парк «Совки»;
- парк «Гамбурзький»;
- сквер ім. Ревуцького (вул. Михайла Котельникова, 26-32/1);
- сквер на вул. Підлісній, 2;
- сквер на вул. Чорнобильській, 24/26;
- сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка;
- парк на вул. Ореста Васкула;
- виробнича база КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-нд, 8:00–20:00).
Солом’янський район
- Солом’янський ландшафтний парк;
- парк «Орлятко»;
- парк «Юність»;
- виробнича база КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд, 8:00–20:00).
Шевченківський район
- парк «Веселка»;
- парк «Сирецький»;
- парк ім. Тараса Шевченка;
- Літературний сквер;
- виробнича база КП УЗН Шевченківського району – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд, 7:00–18:00);
- виробнича база КП УЗН Шевченківського району – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд, 7:00–18:00);
- виробнича база КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд, 7:00–18:00).
Також здати дерева на утилізацію можна в лісництвах
КП «Дарницьке ЛПГ» (пн-пт, 8:00–17:00):
- Броварське лісництво, квартал № 72;
- Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-В);
- Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А);
- Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво»);
- Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе).
КП «Святошинське ЛПГ» (пн-пт, 9:00–16:00)
- Межигірське лісництво, квартал № 78;
- Київське лісництво, квартал № 105;
- Святошинське лісництво, квартал № 117;
- Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111;
- КП «Святошинське ЛПГ» – вул. Святошинська, 24;
- Київське лісництво, квартал № 25, цех переробки деревини;
- Святошинське лісництво, кордон, квартал № 82;
- Межигірське лісництво, кордон, квартал № 57.
КП «ЛПГ «Конча-Заспа» (пн-нд, 8:00–16:00)
- Конча-Заспівське лісництво – вул. Конча-Заспинська, 11-Б.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.