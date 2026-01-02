  1. В Україні

Куди здати ялинку у Києві: перелік пунктів прийому

22:00, 2 січня 2026
У Києві запрацювали 72 пункти прийому живих новорічних дерев.
У Києві відсьогодні почали роботу 72 пункти прийому живих новорічних ялинок. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Зібрані у пунктах прийому хвойні дерева передають на екологічну утилізацію: їх подрібнюють на щепу, яку згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев. Такий спосіб дозволяє захистити кореневу систему рослин від промерзання взимку та зберегти вологу ґрунту в літній період.

До утилізації приймають виключно живі дерева без іграшок, мішури та інших декоративних елементів. Пункти працюватимуть до 31 січня в усіх районах столиці — у парках, скверах, а також на територіях комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.

Повний перелік адрес доступний нижче:

Голосіївський район

  • сквер Героїв Маріуполя (вул. Героїв Маріуполя, 8);
  • сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
  • парк «Покол» (вул. Набережно-Корчуватська, 11);
  • сквер біля ст. м. «Либідська»;
  • міжквартальний сквер на вул. Васильківській, 45;
  • виробнича база КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87 (пн-нд, 7:00–16:00).

Дарницький район

  • фітнес-парк біля озера Лебедине (вул. Олександра Кошиця, 3-А);
  • парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
  • парк «Позняки»;
  • парк «Прибережний»;
  • парк «Привокзальний»;
  • сквер на просп. Петра Григоренка, 36-38;
  • виробнича база КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд, 7:00–20:00).

 Деснянський район

  • парк «Молодіжний»;
  • парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • парк «Кіото»;
  • парк «Деснянський»;
  • парк ім. Романа Шухевича (перетин вулиць Миколи Закревського та Ролана Рейгана);
  • парк «Фестивальний»;
  • виробнича база КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район:

  • перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля кінотеатру «Аврора»;
  • сквер на бульварі Івана Миколайчука, 7/9;
  • бульвар Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
  • сквер ім. Кастуся Калиновського;
  • виробнича база КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд, 7:00–19:00).

Оболонський район

  • парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20;
  • парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-Д;
  • виробнича база КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд, 7:00–20:00).

Печерський район

  • сквер ім. Мечникова (вул. Мечникова, 10/2);
  • сквер Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121);
  • виробнича база КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт, 8:00–17:00, пт – 8:00–16:00).

Подільський район

  • сквер на вул. Вишгородській, 41;
  • сквер на пл. Щекавицькій (вул. Костянтинівська, 26);
  • сквер на просп. Європейського Союзу, 76;
  • сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5 і 7-Б;
  • виробнича база КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд, 8:00–18:00).

Святошинський район

  • парк «Совки»;
  • парк «Гамбурзький»;
  • сквер ім. Ревуцького (вул. Михайла Котельникова, 26-32/1);
  • сквер на вул. Підлісній, 2;
  • сквер на вул. Чорнобильській, 24/26;
  • сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • виробнича база КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-нд, 8:00–20:00).

Солом’янський район

  • Солом’янський ландшафтний парк;
  •  парк «Орлятко»;
  •  парк «Юність»;
  • виробнича база КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд, 8:00–20:00).

Шевченківський район

  • парк «Веселка»;
  • парк «Сирецький»;
  • парк ім. Тараса Шевченка;
  • Літературний сквер;
  • виробнича база КП УЗН Шевченківського району – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд, 7:00–18:00);
  • виробнича база КП УЗН Шевченківського району – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд, 7:00–18:00);
  • виробнича база КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд, 7:00–18:00).

Також здати дерева на утилізацію можна в лісництвах

КП «Дарницьке ЛПГ» (пн-пт, 8:00–17:00):

  • Броварське лісництво, квартал № 72;
  • Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-В);
  • Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А);
  • Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво»);
  • Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе).

КП «Святошинське ЛПГ» (пн-пт, 9:00–16:00)

  • Межигірське лісництво, квартал № 78;
  • Київське лісництво, квартал № 105;
  • Святошинське лісництво, квартал № 117;
  • Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111;
  • КП «Святошинське ЛПГ» – вул. Святошинська, 24;
  • Київське лісництво, квартал № 25, цех переробки деревини;
  • Святошинське лісництво, кордон, квартал № 82;
  • Межигірське лісництво, кордон, квартал № 57.

КП «ЛПГ «Конча-Заспа» (пн-нд, 8:00–16:00)

  • Конча-Заспівське лісництво – вул. Конча-Заспинська, 11-Б.

