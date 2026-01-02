Куда сдать елку в Киеве: перечень пунктов приема
В Киеве с сегодняшнего дня начали работу 72 пункта приема живых новогодних елок. Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Собранные в пунктах приема хвойные деревья передают на экологическую утилизацию: их измельчают в щепу, которую впоследствии используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Такой способ позволяет защитить корневую систему растений от промерзания зимой и сохранить влагу в почве в летний период.
К утилизации принимают исключительно живые деревья без игрушек, мишуры и других декоративных элементов. Пункты будут работать до 31 января во всех районах столицы — в парках, скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.
Полный перечень адресов доступен ниже:
Голосеевский район
• сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);
• сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;
• парк «Покол» (ул. Набережно-Корчеватская, 11);
• сквер возле ст. м. «Лыбедская»;
• межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;
• производственная база КП УЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87 (пн–вс, 7:00–16:00).
Дарницкий район
• фитнес-парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);
• парк имени воинов-интернационалистов;
• парк «Позняки»;
• парк «Прибрежный»;
• парк «Привокзальный»;
• сквер на просп. Петра Григоренко, 36–38;
• производственная база КП УЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (пн–вс, 7:00–20:00).
Деснянский район
• парк «Молодежный»;
• парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;
• парк «Киото»;
• парк «Деснянский»;
• парк им. Романа Шухевича (перекресток улиц Николая Закревского и Рональда Рейгана);
• парк «Фестивальный»;
• производственная база КП УЗН Деснянского района — ул. Героев Энергетиков, 26 (пн–вс, 08:00–20:00).
Днепровский район:
• перекресток бульваров Русановского и Игоря Шамо;
• парк возле озера Тельбин;
• парк возле кинотеатра «Аврора»;
• сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;
• бульвар Верховной Рады (напротив дома 21-А);
• сквер им. Кастуся Калиновского;
• производственная база КП УЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн–вс, 7:00–19:00).
Оболонский район
• парк отдыха на ул. Бережанской, 10–20;
• парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;
• сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;
• производственная база КП УЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн–вс, 7:00–20:00).
Печерский район
• сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);
• сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119–121);
• производственная база КП УЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн–чт, 8:00–17:00, пт — 8:00–16:00).
Подольский район
• сквер на ул. Вышгородской, 41;
• сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);
• сквер на просп. Европейского Союза, 76;
• сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;
• производственная база КП УЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн–вс, 8:00–18:00).
Святошинский район
• парк «Совки»;
• парк «Гамбургский»;
• сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26–32/1);
• сквер на ул. Подлесной, 2;
• сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;
• сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;
• парк на ул. Ореста Вакула;
• производственная база КП УЗН Святошинского района — ул. Мечты, 21 (пн–вс, 8:00–20:00).
Соломенский район
• Соломенский ландшафтный парк;
• парк «Орленок»;
• парк «Юность»;
• производственная база КП УЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн–вс, 8:00–20:00).
Шевченковский район
• парк «Веселка»;
• парк «Сырецкий»;
• парк им. Тараса Шевченко;
• Литературный сквер;
• производственная база КП УЗН Шевченковского района — ул. Кудрявская, 23 (пн–вс, 7:00–18:00);
• производственная база КП УЗН Шевченковского района — пер. Бабий Яр, 6 (пн–вс, 7:00–18:00);
• производственная база КП УЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (пн–вс, 7:00–18:00).
Также сдать деревья на утилизацию можно в лесничествах
КП «Дарницкое ЛПХ» (пн–пт, 8:00–17:00):
• Броварское лесничество, квартал № 72;
• Белодибровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-В);
• Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской проспект, 2-А);
• Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции «Лесничество»);
• Дарницкое лесничество, квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе).
КП «Святошинское ЛПХ» (пн–пт, 9:00–16:00)
• Межигорское лесничество, квартал № 78;
• Киевское лесничество, квартал № 105;
• Святошинское лесничество, квартал № 117;
• Пуща-Водицкое лесничество, квартал № 111;
• КП «Святошинское ЛПХ» — ул. Святошинская, 24;
• Киевское лесничество, квартал № 25, цех переработки древесины;
• Святошинское лесничество, кордон, квартал № 82;
• Межигорское лесничество, кордон, квартал № 57.
КП «ЛПХ «Конча-Заспа» (пн–вс, 8:00–16:00)
• Конча-Заспинское лесничество — ул. Конча-Заспинская, 11-Б.
