Куда сдать елку в Киеве: перечень пунктов приема

В Киеве заработали 72 пункта приема живых новогодних деревьев.

В Киеве с сегодняшнего дня начали работу 72 пункта приема живых новогодних елок. Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Собранные в пунктах приема хвойные деревья передают на экологическую утилизацию: их измельчают в щепу, которую впоследствии используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Такой способ позволяет защитить корневую систему растений от промерзания зимой и сохранить влагу в почве в летний период.

К утилизации принимают исключительно живые деревья без игрушек, мишуры и других декоративных элементов. Пункты будут работать до 31 января во всех районах столицы — в парках, скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Полный перечень адресов доступен ниже:

Голосеевский район

• сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);

• сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;

• парк «Покол» (ул. Набережно-Корчеватская, 11);

• сквер возле ст. м. «Лыбедская»;

• межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;

• производственная база КП УЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87 (пн–вс, 7:00–16:00).

Дарницкий район

• фитнес-парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);

• парк имени воинов-интернационалистов;

• парк «Позняки»;

• парк «Прибрежный»;

• парк «Привокзальный»;

• сквер на просп. Петра Григоренко, 36–38;

• производственная база КП УЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (пн–вс, 7:00–20:00).

Деснянский район

• парк «Молодежный»;

• парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;

• парк «Киото»;

• парк «Деснянский»;

• парк им. Романа Шухевича (перекресток улиц Николая Закревского и Рональда Рейгана);

• парк «Фестивальный»;

• производственная база КП УЗН Деснянского района — ул. Героев Энергетиков, 26 (пн–вс, 08:00–20:00).

Днепровский район:

• перекресток бульваров Русановского и Игоря Шамо;

• парк возле озера Тельбин;

• парк возле кинотеатра «Аврора»;

• сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;

• бульвар Верховной Рады (напротив дома 21-А);

• сквер им. Кастуся Калиновского;

• производственная база КП УЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн–вс, 7:00–19:00).

Оболонский район

• парк отдыха на ул. Бережанской, 10–20;

• парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;

• сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;

• производственная база КП УЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн–вс, 7:00–20:00).

Печерский район

• сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);

• сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119–121);

• производственная база КП УЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн–чт, 8:00–17:00, пт — 8:00–16:00).

Подольский район

• сквер на ул. Вышгородской, 41;

• сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);

• сквер на просп. Европейского Союза, 76;

• сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;

• производственная база КП УЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн–вс, 8:00–18:00).

Святошинский район

• парк «Совки»;

• парк «Гамбургский»;

• сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26–32/1);

• сквер на ул. Подлесной, 2;

• сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;

• сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;

• парк на ул. Ореста Вакула;

• производственная база КП УЗН Святошинского района — ул. Мечты, 21 (пн–вс, 8:00–20:00).

Соломенский район

• Соломенский ландшафтный парк;

• парк «Орленок»;

• парк «Юность»;

• производственная база КП УЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн–вс, 8:00–20:00).

Шевченковский район

• парк «Веселка»;

• парк «Сырецкий»;

• парк им. Тараса Шевченко;

• Литературный сквер;

• производственная база КП УЗН Шевченковского района — ул. Кудрявская, 23 (пн–вс, 7:00–18:00);

• производственная база КП УЗН Шевченковского района — пер. Бабий Яр, 6 (пн–вс, 7:00–18:00);

• производственная база КП УЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (пн–вс, 7:00–18:00).

Также сдать деревья на утилизацию можно в лесничествах

КП «Дарницкое ЛПХ» (пн–пт, 8:00–17:00):

• Броварское лесничество, квартал № 72;

• Белодибровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-В);

• Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской проспект, 2-А);

• Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции «Лесничество»);

• Дарницкое лесничество, квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе).

КП «Святошинское ЛПХ» (пн–пт, 9:00–16:00)

• Межигорское лесничество, квартал № 78;

• Киевское лесничество, квартал № 105;

• Святошинское лесничество, квартал № 117;

• Пуща-Водицкое лесничество, квартал № 111;

• КП «Святошинское ЛПХ» — ул. Святошинская, 24;

• Киевское лесничество, квартал № 25, цех переработки древесины;

• Святошинское лесничество, кордон, квартал № 82;

• Межигорское лесничество, кордон, квартал № 57.

КП «ЛПХ «Конча-Заспа» (пн–вс, 8:00–16:00)

• Конча-Заспинское лесничество — ул. Конча-Заспинская, 11-Б.

