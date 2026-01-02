Будівництво на культурному шарі Подолу – прокуратура оскаржує відмову суду арештувати землю

Йдеться про ділянки, де будівництво загрожує культурній спадщині.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська прокуратура повідомила, що оскаржує в апеляційному порядку рішення суду про відмову в арешті земельної ділянки на Подолі, де тривають будівельні роботи.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України щодо законності робіт на ділянках за адресами пров. Цимлянський та вул. Кирилівська.

Земельні ділянки розташовані в межах пам’ятки археології місцевого значення – Культурного шару Подолу ІХ–ХVІІІ століть. Проведення будівництва може призвести до умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини.

Прокуратура звернулася до Подільського районного суду з клопотанням про арешт земельних ділянок та заборону будівельних робіт, проте суд відмовив у задоволенні клопотання. У зв’язку з цим прокурори подали апеляційну скаргу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.