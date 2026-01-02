Строительство на культурном слое Подола – прокуратура обжалует отказ суда арестовать землю

Речь идет об участках, где строительство угрожает культурному наследию.

Киевская городская прокуратура сообщила, что обжалует в апелляционном порядке решение суда об отказе в аресте земельного участка на Подоле, где продолжаются строительные работы.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины относительно законности работ на участках по адресам пер. Цимлянский и ул. Кирилловская.

Земельные участки расположены в пределах памятника археологии местного значения – Культурного слоя Подола IX–XVIII веков. Проведение строительства может привести к умышленному незаконному уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия.

Прокуратура обратилась в Подольский районный суд с ходатайством об аресте земельных участков и запрете строительных работ, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. В связи с этим прокуроры подали апелляционную жалобу.

