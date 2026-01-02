  1. В Украине

Строительство на культурном слое Подола – прокуратура обжалует отказ суда арестовать землю

23:12, 2 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет об участках, где строительство угрожает культурному наследию.
Строительство на культурном слое Подола – прокуратура обжалует отказ суда арестовать землю
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила, что обжалует в апелляционном порядке решение суда об отказе в аресте земельного участка на Подоле, где продолжаются строительные работы.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины относительно законности работ на участках по адресам пер. Цимлянский и ул. Кирилловская.

Земельные участки расположены в пределах памятника археологии местного значения – Культурного слоя Подола IX–XVIII веков. Проведение строительства может привести к умышленному незаконному уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия.

Прокуратура обратилась в Подольский районный суд с ходатайством об аресте земельных участков и запрете строительных работ, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. В связи с этим прокуроры подали апелляционную жалобу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Киев арест Подол

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре

В Украине предлагают изменить порядок наложения штрафов за нарушения в сфере рекламы.

ЄСПЧ подчеркнул, что адвокатская тайна не исчезает, даже если она хранится в телефоне клиента

Что решил ЕСПЧ по делу Černý и другие против Чехии и почему это важно для Украины.

Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]