  1. В Україні

На 67-му році життя помер український співак і композитор Степан Гіга

20:56, 12 грудня 2025
Артист пішов з життя після тривалої хвороби.
На 67-му році життя помер український співак і композитор Степан Гіга
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові 12 грудня у віці 66 років помер відомий український естрадний співак і композитор Степан Гіга. Його смерть підтвердила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Артист перебував у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова у важкому стані з 19 листопада. Кілька днів тому йому ампутували ногу.

Степан Гіга народився 1959 року у селі Білки на Закарпатті. Перший сольний альбом він випустив у 1995 році. У 1998 році став заслуженим артистом України, а у 2002 році — народним артистом. Серед найвідоміших пісень співака — «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».

За життя Степан Гіга отримав численні нагороди та відзнаки, зокрема ордени князя Костянтина Острозького, «Козацька слава», «Різдво Христове», Андрія Первозванного та «За заслуги», а також відзнаку «Золотий диск» у Мюнхені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів Україна шоу-бізнес лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]