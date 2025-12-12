На 67-му році життя помер український співак і композитор Степан Гіга

Артист пішов з життя після тривалої хвороби.

У Львові 12 грудня у віці 66 років помер відомий український естрадний співак і композитор Степан Гіга. Його смерть підтвердила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Артист перебував у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова у важкому стані з 19 листопада. Кілька днів тому йому ампутували ногу.

Степан Гіга народився 1959 року у селі Білки на Закарпатті. Перший сольний альбом він випустив у 1995 році. У 1998 році став заслуженим артистом України, а у 2002 році — народним артистом. Серед найвідоміших пісень співака — «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».

За життя Степан Гіга отримав численні нагороди та відзнаки, зокрема ордени князя Костянтина Острозького, «Козацька слава», «Різдво Христове», Андрія Первозванного та «За заслуги», а також відзнаку «Золотий диск» у Мюнхені.

