Степана Гігу терміново госпіталізували та прооперували — що відомо про стан артиста зараз

Через хворобу скасовано всі заплановані на найближчий час концерти Степана Гіги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний артист України Степан Гіга опинився в лікарні. Йому невідкладно зробили операцію, через що його заплановані концерти довелося скасувати.

Як повідомили на офіційній сторінці артиста в Instagram, його стан здоров'я різко погіршився. У зв'язку з хворобою Гіги, лікарі були змушені його прооперувати.

Концертний директор Петро Добромільський розповів, у якому стані 66-річний співак зараз.

За його словами, Степан Гіга наразі перебуває у львівській лікарні під цілодобовим наглядом медиків. Наразі артист притомний, а поруч із ним перебуває вся його родина.

"Він у Львові. Наразі нічого не можемо сказати. Згодом буде інформація. Він при тямі. Всі на місці", — повідомив концертний директор Гіги у коментарі ТСН.

Наразі інформація про діагноз Степана Гіги відсутня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.