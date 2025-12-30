ППО і соцмережі: СБУ затримала мешканця Києва за відео в Telegram та Instagram

У Службі безпеки кажуть, що таким чином ворог міг використати «підсвічені» геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву.

Служба безпеки України повідомила про затримання мешканця Києва, який поширив у відео з роботою української протиповітряної оборони під час російських атак на столицю.

Як повідомили в СБУ, чоловік проживав на верхньому поверсі багатоповерхового будинку та під час повітряних атак фіксував на камеру смартфона роботу української ППО. Відеозаписи він публікував у груповому чаті в Telegram, а також на сторінці підприємства в Instagram, яка налічувала понад 13 тисяч підписників.

У Службі безпеки зазначають, що таким чином ворог міг використати «підсвічені» геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву.

Також там вказали, що ініційована СБУ експертиза підтвердила факти незаконної діяльності чоловіка.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ наголосила про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони України, а також наслідки російських обстрілів.

Там підкреслюють, що поширення такої інформації розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

