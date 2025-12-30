  1. В Украине

ПВО и соцсети: СБУ задержала жителя Киева за видео в Telegram и Instagram

22:00, 30 декабря 2025
В Службе безопасности говорят, что таким образом враг мог использовать «подсвеченные» геолокации Сил обороны для подготовки новых ударов по Киеву.
Служба безопасности Украины сообщила о задержании жителя Киева, который распространил видео с работой противовоздушной обороны во время российских атак на столицу.

Как сообщили в СБУ, мужчина проживал на верхнем этаже многоэтажного дома и во время воздушных атак фиксировал на камеру смартфона работу украинской ПВО. Видеозаписи он публиковал в групповом чате в Telegram, а также на странице предприятия в Instagram, которая насчитывала более 13 тысяч подписчиков.

В Службе безопасности отмечают, что таким образом враг мог использовать «подсвеченные» геолокации Сил обороны для подготовки новых ударов по Киеву.

Также там указали, что инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности мужчины.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В СБУ подчеркнули запрет на съемку и обнародование видео- и фотоматериалов о деятельности Сил обороны Украины, а также последствиях российских обстрелов.

Там подчеркивают, что распространение такой информации расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законом.

СБУ Киев видеофиксация ПВО

