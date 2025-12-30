ПВО и соцсети: СБУ задержала жителя Киева за видео в Telegram и Instagram

В Службе безопасности говорят, что таким образом враг мог использовать «подсвеченные» геолокации Сил обороны для подготовки новых ударов по Киеву.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании жителя Киева, который распространил видео с работой противовоздушной обороны во время российских атак на столицу.

Как сообщили в СБУ, мужчина проживал на верхнем этаже многоэтажного дома и во время воздушных атак фиксировал на камеру смартфона работу украинской ПВО. Видеозаписи он публиковал в групповом чате в Telegram, а также на странице предприятия в Instagram, которая насчитывала более 13 тысяч подписчиков.

Также там указали, что инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности мужчины.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В СБУ подчеркнули запрет на съемку и обнародование видео- и фотоматериалов о деятельности Сил обороны Украины, а также последствиях российских обстрелов.

Там подчеркивают, что распространение такой информации расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законом.

