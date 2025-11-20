Степана Гигу срочно госпитализировали и прооперировали — что известно о состоянии артиста сейчас

Из-за болезни отменены все запланированные на ближайшее время концерты Степана Гиги.

Народный артист Украины Степан Гига оказался в больнице. Ему безотлагательно сделали операцию, из-за чего его запланированные концерты пришлось отменить.

Как сообщили на официальной странице артиста в Instagram, его состояние здоровья резко ухудшилось. В связи с болезнью Гиги врачи были вынуждены его прооперировать.

Концертный директор Петр Добромильский рассказал, в каком состоянии 66-летний певец сейчас.

По его словам, Степан Гига находится во львовской больнице под круглосуточным наблюдением медиков. Сейчас артист в сознании, а рядом с ним находится вся его семья.

"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать. Со временем будет информация. Он в сознании. Все на месте", — сообщил концертный директор Гиги в комментарии ТСН.

Пока информация о диагнозе Степана Гиги отсутствует.

