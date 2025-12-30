  1. В Украине

Tesla лидирует на рынке электромобилей Европы: названы самые популярные электрокары 2025 года

22:18, 30 декабря 2025
Согласно опубликованным данным, Model Y стала самым продаваемым электрокаром в Европе, существенно опередив конкурентов.
Фото: Gábor Szlonkai / Unsplash
Tesla сохраняет лидерство на европейском рынке электромобилей и может завершить 2025 год с самыми высокими продажами в регионе.

Как сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Dataforce, по итогам января–ноября Tesla реализовала в Европе (страны ЕС, а также Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) более 200 тысяч электромобилей.

Согласно опубликованным данным, именно Model Y стала самым продаваемым электрокаром в Европе, существенно опередив конкурентов.

ТОП-10 самых популярных электромобилей в Европе

По результатам продаж за 11 месяцев 2025 года рейтинг выглядит так:

  1. Tesla Model Y — 127 067 авто
  2. Skoda Elroq — 81 576 авто
  3. Tesla Model 3 — 76 037 авто
  4. Volkswagen ID.4 — 71 543 авто
  5. Renault 5 — 70 361 авто
  6. Volkswagen ID.3 — 70 211 авто
  7. Volkswagen ID.7 — 68 119 авто
  8. Kia EV3 — 61 838 авто
  9. BMW iX1 — 60 998 авто
  10. Skoda Enyaq — 59 710 авто

Такие результаты Tesla позволяют прогнозировать сохранение брендом статуса лидера европейского рынка электромобилей по итогам 2025 года.

Лента новостей

