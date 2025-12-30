Tesla лидирует на рынке электромобилей Европы: названы самые популярные электрокары 2025 года
Tesla сохраняет лидерство на европейском рынке электромобилей и может завершить 2025 год с самыми высокими продажами в регионе.
Как сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Dataforce, по итогам января–ноября Tesla реализовала в Европе (страны ЕС, а также Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) более 200 тысяч электромобилей.
Согласно опубликованным данным, именно Model Y стала самым продаваемым электрокаром в Европе, существенно опередив конкурентов.
ТОП-10 самых популярных электромобилей в Европе
По результатам продаж за 11 месяцев 2025 года рейтинг выглядит так:
- Tesla Model Y — 127 067 авто
- Skoda Elroq — 81 576 авто
- Tesla Model 3 — 76 037 авто
- Volkswagen ID.4 — 71 543 авто
- Renault 5 — 70 361 авто
- Volkswagen ID.3 — 70 211 авто
- Volkswagen ID.7 — 68 119 авто
- Kia EV3 — 61 838 авто
- BMW iX1 — 60 998 авто
- Skoda Enyaq — 59 710 авто
Такие результаты Tesla позволяют прогнозировать сохранение брендом статуса лидера европейского рынка электромобилей по итогам 2025 года.
