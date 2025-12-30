Tesla лідирує на ринку електромобілів Європи: назвали найпопулярніші електрокари 2025 року

Згідно з оприлюдненими даними, Model Y стала найбільш продаваним електрокаром у Європі, суттєво випередивши конкурентів.

Tesla зберігає лідерство на європейському ринку електромобілів і може завершити 2025 рік з найвищими продажами в регіоні.

Як повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Dataforce, за підсумками січня–листопада Tesla реалізувала в Європі (країни ЄС, а також Велика Британія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) понад 200 тисяч електромобілів.

Згідно з оприлюдненими даними, саме Model Y стала найбільш продаваним електрокаром у Європі, суттєво випередивши конкурентів.

ТОП-10 найпопулярніших електромобілів у Європі

За результатами продажів за 11 місяців 2025 року рейтинг виглядає так:

Tesla Model Y — 127 067 авто Skoda Elroq — 81 576 авто Tesla Model 3 — 76 037 авто Volkswagen ID.4 — 71 543 авто Renault 5 — 70 361 авто Volkswagen ID.3 — 70 211 авто Volkswagen ID.7 — 68 119 авто Kia EV3 — 61 838 авто BMW iX1 — 60 998 авто Skoda Enyaq — 59 710 авто

Такі результати Tesla дозволяють прогнозувати збереження брендом статусу лідера європейського ринку електромобілів за підсумками 2025 року.

