Tesla лідирує на ринку електромобілів Європи: назвали найпопулярніші електрокари 2025 року

22:18, 30 грудня 2025
Згідно з оприлюдненими даними, Model Y стала найбільш продаваним електрокаром у Європі, суттєво випередивши конкурентів.
Фото: Gábor Szlonkai / Unsplash
Tesla зберігає лідерство на європейському ринку електромобілів і може завершити 2025 рік з найвищими продажами в регіоні.

Як повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Dataforce, за підсумками січня–листопада Tesla реалізувала в Європі (країни ЄС, а також Велика Британія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) понад 200 тисяч електромобілів.

Згідно з оприлюдненими даними, саме Model Y стала найбільш продаваним електрокаром у Європі, суттєво випередивши конкурентів.

ТОП-10 найпопулярніших електромобілів у Європі

За результатами продажів за 11 місяців 2025 року рейтинг виглядає так:

  1. Tesla Model Y — 127 067 авто
  2. Skoda Elroq — 81 576 авто
  3. Tesla Model 3 — 76 037 авто
  4. Volkswagen ID.4 — 71 543 авто
  5. Renault 5 — 70 361 авто
  6. Volkswagen ID.3 — 70 211 авто
  7. Volkswagen ID.7 — 68 119 авто
  8. Kia EV3 — 61 838 авто
  9. BMW iX1 — 60 998 авто
  10. Skoda Enyaq — 59 710 авто

Такі результати Tesla дозволяють прогнозувати збереження брендом статусу лідера європейського ринку електромобілів за підсумками 2025 року.

