Как будут отключать 31 декабря свет в Киеве — ДТЭК обнародовал графики

21:24, 30 декабря 2025
Когда и на сколько часов киевляне останутся без света 31 декабря.
В среду, 31 декабря, в Киеве будут действовать поочередные отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.

Для потребителей будут применяться графики почасовых отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.

