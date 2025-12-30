В Тернопольской области будут судить государственного регистратора за незаконную регистрацию права собственности

Речь идет о незаконной регистрации права собственности на объект сельскохозяйственного назначения

В Тернопольской области будут судить государственного регистратора, который незаконно зарегистрировал право собственности. Об этом сообщает полиция региона.

Как установили правоохранители, 29-летний уроженец города Шумск, находясь на должности государственного регистратора, осуществил несанкционированное изменение сведений в Государственном реестре вещных прав и незаконно зарегистрировал право собственности на объект сельскохозяйственного назначения.

Также указывается, что фигурант ранее тоже совершал аналогичные противоправные действия, безосновательно осуществляя государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. В настоящее время следствие документирует и расследует эти факты.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, совершенные повторно.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

