На Тернопільщині судитимуть держреєстратора за незаконну реєстрацію права власності

Йдеться про незаконну реєстрацію права власності на об’єкт сільськогосподарського призначення.

На Тернопільщині судитимуть державного реєстратора, який незаконно зареєстрував право власності. Про це повідомляє поліція регіону.

Як встановили правоохоронці, 29-річний уродженець міста Шумськ, перебуваючи на посаді державного реєстратора, здійснив несанкціоновану зміну відомостей у Державному реєстрі речових прав та незаконно зареєстрував право власності на об’єкт сільськогосподарського призначення.

Також вказується, що фігурант раніше теж вчиняв аналогічні протиправні дії, безпідставно здійснюючи державну реєстрацію прав на нерухоме майно. Наразі слідство документує та розслідує ці факти.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

