  1. Общество
  2. / В Украине

Как избежать пищевых отравлений на Новый год: ключевые правила праздничного стола

23:51, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Простые советы, которые помогут сохранить здоровье семьи во время новогодних застолий
Как избежать пищевых отравлений на Новый год: ключевые правила праздничного стола
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новогодние и рождественские праздники традиционно ассоциируются с щедрым столом и семейным уютом. В то же время именно в этот период резко возрастает количество пищевых отравлений. Чтобы празднование не закончилось больничной палатой, Госпродпотребслужба напомнила базовые, но критически важные рекомендации по безопасному приготовлению и хранению пищи.

Чистота — первый шаг к безопасному празднику

Перед началом приготовления блюд специалисты советуют тщательно мыть руки, продукты и все поверхности, которые контактируют с пищей. Даже незначительные нарушения гигиены могут привести к развитию опасных бактерий.

Покупайте продукты только в официальных местах

Закупки следует делать исключительно в торговых заведениях или на агропродовольственных рынках. Обязательно проверяйте маркировку, состав и срок годности. Продукты с просроченным сроком хранения — прямой риск для здоровья, подчеркивают в службе.

Правильное хранение: основные температурные правила

Эксперты обращают внимание на типичные ошибки, которые украинцы допускают в праздничные дни:

  • готовые блюда нельзя оставлять при комнатной температуре дольше чем на два часа;
  • все скоропортящиеся продукты следует сразу охлаждать до +4 °C и ниже;
  • горячие блюда нужно держать при температуре более 60 °C до подачи на стол;
  • даже в холодильнике не стоит хранить готовую пищу слишком долго;
  • размораживание при комнатной температуре — опасная практика;
  • пирожные и торты с кремом необходимо хранить исключительно в холодильнике;
  • нельзя смешивать только что приготовленные блюда с остатками предыдущих.

Сырое и готовое — отдельно

Отдельное внимание Госпродпотребслужба советует уделить разделению продуктов:

  • сырое мясо, птицу и морепродукты следует хранить отдельно от готовых блюд;
  • для сырых продуктов нужно использовать отдельные ножи и разделочные доски;
  • все продукты питания должны храниться в закрытой посуде;
  • в холодильнике сырые продукты нельзя размещать выше полок с готовой пищей.

Специалисты подчеркивают: соблюдение этих правил не требует значительных усилий, но существенно снижает риск пищевых отравлений. В праздничный период это особенно актуально, ведь на кону — здоровье всей семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба продукты Новый год свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]