Как избежать пищевых отравлений на Новый год: ключевые правила праздничного стола

Простые советы, которые помогут сохранить здоровье семьи во время новогодних застолий

Новогодние и рождественские праздники традиционно ассоциируются с щедрым столом и семейным уютом. В то же время именно в этот период резко возрастает количество пищевых отравлений. Чтобы празднование не закончилось больничной палатой, Госпродпотребслужба напомнила базовые, но критически важные рекомендации по безопасному приготовлению и хранению пищи.

Чистота — первый шаг к безопасному празднику

Перед началом приготовления блюд специалисты советуют тщательно мыть руки, продукты и все поверхности, которые контактируют с пищей. Даже незначительные нарушения гигиены могут привести к развитию опасных бактерий.

Покупайте продукты только в официальных местах

Закупки следует делать исключительно в торговых заведениях или на агропродовольственных рынках. Обязательно проверяйте маркировку, состав и срок годности. Продукты с просроченным сроком хранения — прямой риск для здоровья, подчеркивают в службе.

Правильное хранение: основные температурные правила

Эксперты обращают внимание на типичные ошибки, которые украинцы допускают в праздничные дни:

готовые блюда нельзя оставлять при комнатной температуре дольше чем на два часа;

все скоропортящиеся продукты следует сразу охлаждать до +4 °C и ниже;

горячие блюда нужно держать при температуре более 60 °C до подачи на стол;

даже в холодильнике не стоит хранить готовую пищу слишком долго;

размораживание при комнатной температуре — опасная практика;

пирожные и торты с кремом необходимо хранить исключительно в холодильнике;

нельзя смешивать только что приготовленные блюда с остатками предыдущих.

Сырое и готовое — отдельно

Отдельное внимание Госпродпотребслужба советует уделить разделению продуктов:

сырое мясо, птицу и морепродукты следует хранить отдельно от готовых блюд;

для сырых продуктов нужно использовать отдельные ножи и разделочные доски;

все продукты питания должны храниться в закрытой посуде;

в холодильнике сырые продукты нельзя размещать выше полок с готовой пищей.

Специалисты подчеркивают: соблюдение этих правил не требует значительных усилий, но существенно снижает риск пищевых отравлений. В праздничный период это особенно актуально, ведь на кону — здоровье всей семьи.

