  1. Суспільство
  2. / В Україні

Як уникнути харчових отруєнь на Новий рік: ключові правила святкового столу

23:51, 30 грудня 2025
Прості поради, які допоможуть зберегти здоров’я родини під час новорічних застіль.
Новорічні та різдвяні свята традиційно асоціюються з щедрим столом і сімейним затишком. Водночас саме в цей період різко зростає кількість харчових отруєнь. Щоб святкування не закінчилося лікарняною палатою, Держпродспоживслужба нагадала базові, але критично важливі рекомендації щодо безпечного приготування та зберігання їжі.

Чистота — перший крок до безпечного свята

Перед початком приготування страв фахівці радять ретельно мити руки, продукти та всі поверхні, які контактують з їжею. Навіть незначні порушення гігієни можуть призвести до розвитку небезпечних бактерій.

Купуйте продукти лише в офіційних місцях

Закупи варто робити виключно в торговельних закладах або на агропродовольчих ринках. Обов’язково перевіряйте маркування, склад і термін придатності. Продукти з простроченим строком зберігання — прямий ризик для здоров’я, наголошують у службі.

Правильне зберігання: головні температурні правила

Експерти звертають увагу на типові помилки, які українці допускають у святкові дні:

  • готові страви не можна залишати при кімнатній температурі довше ніж на дві години;
  • усі швидкопсувні продукти слід одразу охолоджувати до +4 °C і нижче;
  • гарячі страви потрібно тримати при температурі понад 60 °C до подачі на стіл;
  • навіть у холодильнику не варто зберігати готову їжу занадто довго;
  • розморожування при кімнатній температурі — небезпечна практика;
  • тістечка та торти з кремом необхідно зберігати виключно в холодильнику;

не можна змішувати щойно приготовлені страви із залишками попередніх.

Сире і готове — окремо

Окрему увагу Держпродспоживслужба радить приділити розділенню продуктів:

  • сире м’ясо, птицю та морепродукти слід зберігати окремо від готових страв;
  • для сирих продуктів потрібно використовувати окремі ножі та обробні дошки;
  • усі харчі мають зберігатися в закритому посуді;
  • у холодильнику сирі продукти не можна розміщувати вище полиць із готовою їжею.

Фахівці наголошують: дотримання цих правил не потребує значних зусиль, але суттєво знижує ризик харчових отруєнь. У святковий період це особливо актуально, адже на кону — здоров’я всієї родини.

Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

