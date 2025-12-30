Як уникнути харчових отруєнь на Новий рік: ключові правила святкового столу

Прості поради, які допоможуть зберегти здоров’я родини під час новорічних застіль.

Новорічні та різдвяні свята традиційно асоціюються з щедрим столом і сімейним затишком. Водночас саме в цей період різко зростає кількість харчових отруєнь. Щоб святкування не закінчилося лікарняною палатою, Держпродспоживслужба нагадала базові, але критично важливі рекомендації щодо безпечного приготування та зберігання їжі.

Чистота — перший крок до безпечного свята

Перед початком приготування страв фахівці радять ретельно мити руки, продукти та всі поверхні, які контактують з їжею. Навіть незначні порушення гігієни можуть призвести до розвитку небезпечних бактерій.

Купуйте продукти лише в офіційних місцях

Закупи варто робити виключно в торговельних закладах або на агропродовольчих ринках. Обов’язково перевіряйте маркування, склад і термін придатності. Продукти з простроченим строком зберігання — прямий ризик для здоров’я, наголошують у службі.

Правильне зберігання: головні температурні правила

Експерти звертають увагу на типові помилки, які українці допускають у святкові дні:

готові страви не можна залишати при кімнатній температурі довше ніж на дві години;

усі швидкопсувні продукти слід одразу охолоджувати до +4 °C і нижче;

гарячі страви потрібно тримати при температурі понад 60 °C до подачі на стіл;

навіть у холодильнику не варто зберігати готову їжу занадто довго;

розморожування при кімнатній температурі — небезпечна практика;

тістечка та торти з кремом необхідно зберігати виключно в холодильнику;

не можна змішувати щойно приготовлені страви із залишками попередніх.

Сире і готове — окремо

Окрему увагу Держпродспоживслужба радить приділити розділенню продуктів:

сире м’ясо, птицю та морепродукти слід зберігати окремо від готових страв;

для сирих продуктів потрібно використовувати окремі ножі та обробні дошки;

усі харчі мають зберігатися в закритому посуді;

у холодильнику сирі продукти не можна розміщувати вище полиць із готовою їжею.

Фахівці наголошують: дотримання цих правил не потребує значних зусиль, але суттєво знижує ризик харчових отруєнь. У святковий період це особливо актуально, адже на кону — здоров’я всієї родини.

