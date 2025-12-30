  1. В мире

Китай вводит самые строгие в мире ограничения для ИИ

21:49, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые нормы призваны остановить поощрение суицида, насилия и эмоциональные манипуляции пользователями.
Китай вводит самые строгие в мире ограничения для ИИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китайская администрация киберпространства представила проект правил, ограничивающих вред от чат-ботов и систем искусственного интеллекта, способных влиять на эмоции пользователей. Если документ примут, он станет одним из самых строгих в мире регуляторных подходов к эмоциональному поведению ИИ, сообщает Arc Technica.

Предложенные нормы будут касаться всех ИИ-продуктов и сервисов, доступных в Китае, которые имитируют человеческое общение через текст, изображения, аудио или видео. Основные требования включают обязательное привлечение человека, если в разговоре появляются упоминания о суициде или самоповреждении, а также регистрацию контактных данных опекуна для несовершеннолетних и пожилых пользователей.

Правила запрещают чат-ботам создавать контент, поощряющий суицид, насилие или самоповреждение, а также манипулировать пользователями, вводя в заблуждение или подталкивая к «нерациональным решениям». Под запрет попадают также пропаганда азартных игр, преступной деятельности, непристойности, оскорблений и клеветы. Отдельно регулятор отмечает, что ИИ не может создавать «эмоциональные ловушки» и вызывать психологическую зависимость.

Чтобы ограничить длительное использование, компании будут обязаны показывать предупреждения, если пользователь взаимодействует с чат-ботом более двух часов подряд. Крупные сервисы с более чем миллионом зарегистрированных пользователей или более чем 100 тыс. активных ежемесячно должны проходить ежегодные проверки и аудиты безопасности.

В случае нарушения правил китайский регулятор может запретить распространение ИИ-сервисов на территории страны, что может существенно повлиять на глобальные планы компаний, ведь азиатский рынок ИИ-компаньонов является одним из ключевых драйверов роста отрасли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]