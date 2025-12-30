Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в Закон «О рекламе»

Статьи 24-1 и 27 Закона «О рекламе» предлагают обновить Кабмином.

Кабинетом Министров зарегистрирован в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре»» (регистр. №14346). Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом, с целью согласования положений Закона Украины «О рекламе» с нормами Закона Украины «Об административной процедуре», предлагается внести изменения в Закон Украины «О рекламе», в частности статьи 24-1 и 27.

Текст законопроекта пока не опубликован на сайте Рады.

