Кабмін зареєстрував законопроєкт про зміни до Закону «Про рекламу»
21:23, 30 грудня 2025
Статті 24-1 та 27 Закону «Про рекламу» пропонують оновити Кабміном.
Кабінетом Міністрів зареєстровано у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру»» (реєстр. №14346). Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєктом, з метою узгодження положень Закону України «Про рекламу» з нормами Закону України «Про адміністративну процедуру», пропонується внести зміни до Закону України «Про рекламу», зокрема статей 24-1 та 27.
Текст законопроєкту поки не опублікований на сайті Ради.
