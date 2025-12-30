Кабмін зареєстрував законопроєкт про зміни до Закону «Про рекламу»

Статті 24-1 та 27 Закону «Про рекламу» пропонують оновити Кабміном.

Кабінетом Міністрів зареєстровано у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру»» (реєстр. №14346). Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом, з метою узгодження положень Закону України «Про рекламу» з нормами Закону України «Про адміністративну процедуру», пропонується внести зміни до Закону України «Про рекламу», зокрема статей 24-1 та 27.

Текст законопроєкту поки не опублікований на сайті Ради.

