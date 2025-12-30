Как будут отключать свет в Киевской области 30 декабря — ДТЭК обнародовал графики

В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света.

В среду, 30 декабря, в Киевской области будут отключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области на 30 декабря:

