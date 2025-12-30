Нужно ли уплачивать военный сбор при передаче товаров военным — разъяснение

Речь идет о случаях, когда помощь предоставляется не деньгами, а в виде вещей.

Главное управление ГНС в Тернопольской области разъяснило вопрос относительно налогообложения военным сбором товаров, которые передаются военнослужащим.

Налоговый кодекс регулирует отношения, которые возникают в сфере взимания налогов и сборов. Им также временно введен военный сбор — до принятия решения о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.

Плательщиками военного сбора являются физические лица, определенные НКУ. Объектом налогообложения являются доходы, установленные статьей 163 НКУ, в частности общий месячный или годовой налогооблагаемый доход резидента.

В такой доход включаются, среди прочего, выигрыши и призы. Налогообложение доходов физических лиц осуществляется в соответствии с разделом IV Налогового кодекса.

Ставка военного сбора для плательщиков налога составляет 5% от объекта налогообложения. В то же время для военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины и других военных формирований ставка 1,5% применяется к доходам в виде денежного обеспечения и других выплат, определенных законодательством.

Начисление, удержание и уплата военного сбора осуществляются по правилам, установленным НКУ.

Таким образом, доход в негрошовой форме, в частности передача товаров или материальных ценностей военнослужащему, облагается военным сбором по ставке 5%.

