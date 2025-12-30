  1. В Украине

Нужно ли уплачивать военный сбор при передаче товаров военным — разъяснение

23:12, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о случаях, когда помощь предоставляется не деньгами, а в виде вещей.
Нужно ли уплачивать военный сбор при передаче товаров военным — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Тернопольской области разъяснило вопрос относительно налогообложения военным сбором товаров, которые передаются военнослужащим.

Налоговый кодекс регулирует отношения, которые возникают в сфере взимания налогов и сборов. Им также временно введен военный сбор — до принятия решения о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.

Плательщиками военного сбора являются физические лица, определенные НКУ. Объектом налогообложения являются доходы, установленные статьей 163 НКУ, в частности общий месячный или годовой налогооблагаемый доход резидента.

В такой доход включаются, среди прочего, выигрыши и призы. Налогообложение доходов физических лиц осуществляется в соответствии с разделом IV Налогового кодекса.

Ставка военного сбора для плательщиков налога составляет 5% от объекта налогообложения. В то же время для военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины и других военных формирований ставка 1,5% применяется к доходам в виде денежного обеспечения и других выплат, определенных законодательством.

Начисление, удержание и уплата военного сбора осуществляются по правилам, установленным НКУ.

Таким образом, доход в негрошовой форме, в частности передача товаров или материальных ценностей военнослужащему, облагается военным сбором по ставке 5%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС военный сбор налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]