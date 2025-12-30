Чи потрібно сплачувати військовий збір при передачі товарів військовим — роз’яснення

Йдеться про випадки, коли допомога надається не грошима, а у вигляді речей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Тернопільській області роз’яснило питання щодо оподаткування військовим збором товарів, які передаються військовослужбовцям.

Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Ним також тимчасово запроваджено військовий збір – до ухвалення рішення про завершення реформи Збройних Сил України.

Платниками військового збору є фізичні особи, визначені ПКУ. Об’єктом оподаткування є доходи, встановлені статтею 163 ПКУ, зокрема загальний місячний або річний оподатковуваний дохід резидента.

До такого доходу включаються, серед іншого, виграші та призи. Оподаткування доходів фізичних осіб здійснюється відповідно до розділу IV Податкового кодексу.

Ставка військового збору для платників податку становить 5% від об’єкта оподаткування. Водночас для військовослужбовців та працівників Збройних Сил України й інших військових формувань ставка 1,5% застосовується до доходів у вигляді грошового забезпечення та інших виплат, визначених законодавством.

Нарахування, утримання та сплата військового збору здійснюються за правилами, встановленими ПКУ.

Отже, дохід у негрошовій формі, зокрема передача товарів або матеріальних цінностей військовослужбовцю, оподатковується військовим збором за ставкою 5%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.