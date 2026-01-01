Вихід на пенсію у 60, 63 або 65 років у 2026 році — скільки потрібно стажу

За яких умов можна вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років у 2026 році.

У 2026 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком знову зміняться. Про це нагадують в Пенсійному фонді.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у 2026 році для призначення пенсії за віком потрібен такий страховий стаж:

у 60 років — не менше 33 років стажу;

у 63 роки — не менше 23 років;

у 65 років — не менше 15 років.

Пенсійний фонд України підкреслив, що якщо віку 60 / 63 / 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32 / 22 / 15 років відповідно.

