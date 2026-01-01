  1. Общество

Выход на пенсию в 60, 63 или 65 лет в 2026 году — сколько нужно стажа

20:18, 1 января 2026
При каких условиях можно выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет в 2026 году.
В 2026 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту снова изменятся. Об этом напоминают в Пенсионном фонде.

В соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в 2026 году для назначения пенсии по возрасту требуется следующий страховой стаж:

  • в 60 лет — не менее 33 лет стажа;
  • в 63 года — не менее 23 лет;
  • в 65 лет — не менее 15 лет.

Пенсионный фонд Украины подчеркнул, что если возраста 60 / 63 / 65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32 / 22 / 15 лет соответственно.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

