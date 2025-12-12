Пенсії у 2026 році: який страховий стаж потрібен для виходу у 60, 63 і 65 років

ПФУ пояснив, який страховий стаж потрібен для виходу на пенсію у 2026 році.

Згідно із законодавством вік виходу на пенсію в Україні залежить від набутого людиною страхового стажу. Пенсію за віком можна оформити у 60, 63 або 65 років — за умови наявності необхідної кількості років страхового стажу.

Необхідний стаж визначається законом на дату досягнення людиною відповідного віку.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у 2026 році для призначення пенсії за віком потрібен такий страховий стаж:

• у 60 років — не менше 33 років стажу;

• у 63 роки — не менше 23 років;

• у 65 років — не менше 15 років.

У ПФУ також наголосили: якщо людина досягла 60, 63 або 65 років у 2025 році, але звертається за призначенням пенсії вже у 2026-му, то необхідний стаж становитиме 32, 22 та 15 років відповідно.

