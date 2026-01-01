Оприлюднили графіки відключення світла у Києві на 2 січня

У ДТЕК оприлюднили графік відключень світла на 2 січня у Києві.

У п’ятницю, 2 січня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

