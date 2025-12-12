Уряд затвердив алгоритми реагування на удари по енергетичній інфраструктурі

Документ визначає покрокові дії для влади та громад у надзвичайних ситуаціях.

Кабмін затвердив розроблені Міністерством внутрішніх справ алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

«Це рішення є важливим, бо росія продовжує бити по обʼєктах критичної інфраструктури. Удар за ударом - по тому, що дає людям тепло, світло і можливість прожити зиму. Тож у документі йдеться про чіткі покрокові інструкції для органів державної влади та місцевого самоврядування», – зазначив Клименко.

Документ визначає:

оцінку наслідків атаки;

порядок залучення першочергових сил;

проведення аварійно-рятувальних робіт;

створення координаційних штабів на місцях;

оповіщення населення та розгортання Пунктів Незламності;

підключення резервних джерел живлення для критичних об’єктів.

МВС наголошує, що громади мають отримувати допомогу системно, а кожен залучений орган повинен чітко знати свої дії у кризових ситуаціях. Це дозволяє скоротити час реагування у критичні хвилини.

«Наше головне завдання - захист людей та стійкість держави. МВС і далі буде ініціювати рішення, які роблять країну сильнішою та готовою до будь-яких загроз», — підкреслив Клименко.

