Уряд затвердив алгоритми реагування на удари по енергетичній інфраструктурі

20:43, 12 грудня 2025
Документ визначає покрокові дії для влади та громад у надзвичайних ситуаціях.
Фото: АР
Кабмін затвердив розроблені Міністерством внутрішніх справ алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

«Це рішення є важливим, бо росія продовжує бити по обʼєктах критичної інфраструктури. Удар за ударом - по тому, що дає людям тепло, світло і можливість прожити зиму. Тож у документі йдеться про чіткі покрокові інструкції для органів державної влади та місцевого самоврядування», – зазначив Клименко.

Документ визначає:

  • оцінку наслідків атаки;
  • порядок залучення першочергових сил;
  • проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • створення координаційних штабів на місцях;
  • оповіщення населення та розгортання Пунктів Незламності;
  • підключення резервних джерел живлення для критичних об’єктів.

МВС наголошує, що громади мають отримувати допомогу системно, а кожен залучений орган повинен чітко знати свої дії у кризових ситуаціях. Це дозволяє скоротити час реагування у критичні хвилини.

«Наше головне завдання - захист людей та стійкість держави. МВС і далі буде ініціювати рішення, які роблять країну сильнішою та готовою до будь-яких загроз», — підкреслив Клименко.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

