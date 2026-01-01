  1. В Україні

Як вимикатимуть світло на Київщині 2 січня — ДТЕК оприлюднив графіки

20:29, 1 січня 2026
На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Як вимикатимуть світло на Київщині 2 січня — ДТЕК оприлюднив графіки
У п’ятницю, 2 січня, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 2 січня:

 

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 2 січня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

електроенергія відключення світла графіки відключень світла

