З 1 січня в Україні змінилися розміри адмінзбору і плати за проведення держреєстрації прав та бізнесу

З 1 січня в Україні змінилися розміри адміністративного збору та плати за проведення державної реєстрації прав та бізнесу. Про це нагадало Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін'юсту.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб (ПМПО) у розмірі 3 328 грн, а мінімальну заробітну плату в розмірі 8 647 грн.

Розміри, порядок сплати, підстави для звільнення від сплати адміністративного збору визначено ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Додаткові підстави для звільнення від сплати передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 966.

Адміністративний збір та плата за надання відомостей справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, та округлюється до найближчих 10 гривень, а за деякі послуги у сфері державної реєстрації прав - у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати.

Розміри плати за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у скорочені строки визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки».

