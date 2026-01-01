  1. В Україні

З 1 січня в Україні змінилися розміри адмінзбору і плати за проведення держреєстрації прав та бізнесу

22:56, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адміністративний збір та плата за надання відомостей справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року.
З 1 січня в Україні змінилися розміри адмінзбору і плати за проведення держреєстрації прав та бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня в Україні змінилися розміри адміністративного збору та плати за проведення державної реєстрації прав та бізнесу. Про це нагадало Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін'юсту.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб (ПМПО) у розмірі 3 328 грн, а мінімальну заробітну плату в розмірі 8 647 грн.

Розміри, порядок сплати, підстави для звільнення від сплати адміністративного збору визначено ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Додаткові підстави для звільнення від сплати передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 966.

Адміністративний збір та плата за надання відомостей справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, та округлюється до найближчих 10 гривень, а за деякі послуги у сфері державної реєстрації прав - у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати.

Розміри плати за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у скорочені строки визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Соцмережі як засоби масової інформації: позиція Верховного Суду у справі про заборонену символіку

Касаційна інстанція розставила акценти у питанні відповідальності за пропаганду тоталітарних режимів.

Персональна відповідальність: правоохоронці, прокурори і судді відповідатимуть за збитки громадянам

Громадяни зможуть отримувати компенсацію безпосередньо від конкретних посадовців за шкоду, завдану незаконними діями органів влади.

Арештовані готелі та санаторії пропонують використовувати для житла й реабілітації військових

У законопроєкті  пропонується використовувати арештовані готелі та санаторії, які належали російським компаніям.

Охоронній діяльності можуть знову дозволити спрощену систему оподаткування

Законопроєкт пропонує виключити охоронну діяльність зі списку видів бізнесу, які не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]