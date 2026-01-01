С 1 января в Украине изменились размеры админсбора и платы за проведение госрегистрации прав и бизнеса

Административный сбор и плата за предоставление сведений взимаются в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года.

С 1 января в Украине изменились размеры административного сбора и платы за проведение государственной регистрации прав и бизнеса. Об этом напомнило Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц (ПМТЛ) в размере 3 328 грн, а минимальная заработная плата — в размере 8 647 грн.

Размеры, порядок уплаты, основания для освобождения от уплаты административного сбора определены ст. 34 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» и ст. 36 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

Дополнительные основания для освобождения от уплаты предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 13.08.2025 № 966.

Административный сбор и плата за предоставление сведений взимаются в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, и округляются до ближайших 10 гривен, а по некоторым услугам в сфере государственной регистрации прав — в соответствующем размере от минимальной заработной платы.

Размеры платы за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей в сокращенные сроки определены постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133 «О предоставлении услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований в сокращенные сроки».

