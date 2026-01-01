  1. В Украине

С 1 января в Украине изменились размеры админсбора и платы за проведение госрегистрации прав и бизнеса

22:56, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Административный сбор и плата за предоставление сведений взимаются в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года.
С 1 января в Украине изменились размеры админсбора и платы за проведение госрегистрации прав и бизнеса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января в Украине изменились размеры административного сбора и платы за проведение государственной регистрации прав и бизнеса. Об этом напомнило Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц (ПМТЛ) в размере 3 328 грн, а минимальная заработная плата — в размере 8 647 грн.

Размеры, порядок уплаты, основания для освобождения от уплаты административного сбора определены ст. 34 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» и ст. 36 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

Дополнительные основания для освобождения от уплаты предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 13.08.2025 № 966.

Административный сбор и плата за предоставление сведений взимаются в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, и округляются до ближайших 10 гривен, а по некоторым услугам в сфере государственной регистрации прав — в соответствующем размере от минимальной заработной платы.

Размеры платы за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей в сокращенные сроки определены постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133 «О предоставлении услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований в сокращенные сроки».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]