Кабмін продовжив строк виконання Державної антикорупційної програми

Кабінет Міністрів України видав Постанову «Про продовження строку виконання ДАП на 2023-2025 роки» та опублікував її на сайті Урядового порталу.

Постанова ухвалена з метою забезпечення безперервної реалізації заходів, визначених Антикорупційною стратегією на 2021-2025 роки шляхом продовження строку виконання ДАП на 2023-2025 роки до дня набрання чинності ДАП на наступний період.

НАЗК повідомило, що необхідність продовження терміну обумовлена зокрема:

підготовкою нової Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки. Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної антикорупційної програми, яка розробляється Національним агентством з урахуванням особливостей, встановлених відповідною стратегією, та затверджується Кабінетом Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності законом, яким затверджено Антикорупційну стратегію;

введенням в дію і продовженням воєнного стану: через збройну агресію російської федерації проти України частина запланованих заходів не була виконана в повному обсязі з об’єктивних причин.

Також у НАЗК додали, що значна кількість пунктів чинної ДАП залишається актуальною та продовжує відповідати потребам реалізації антикорупційної політики.

