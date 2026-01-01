  1. В Україні

Кабмін продовжив строк виконання Державної антикорупційної програми

21:42, 1 січня 2026
Постанова ухвалена з метою забезпечення безперервної реалізації заходів, визначених Антикорупційною стратегією на 2021-2025 роки шляхом продовження строку виконання ДАП.
Кабінет Міністрів України видав Постанову «Про продовження строку виконання ДАП на 2023-2025 роки» та опублікував її на сайті Урядового порталу.

Постанова ухвалена з метою забезпечення безперервної реалізації заходів, визначених Антикорупційною стратегією на 2021-2025 роки шляхом продовження строку виконання ДАП на 2023-2025 роки до дня набрання чинності ДАП на наступний період.

НАЗК повідомило, що необхідність продовження терміну обумовлена зокрема:

  • підготовкою нової Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки. Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної антикорупційної програми, яка розробляється Національним агентством з урахуванням особливостей, встановлених відповідною стратегією, та затверджується Кабінетом Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності законом, яким затверджено Антикорупційну стратегію;
  • введенням в дію і продовженням воєнного стану: через збройну агресію російської федерації проти України частина запланованих заходів не була виконана в повному обсязі з об’єктивних причин.

Також у НАЗК додали, що значна кількість пунктів чинної ДАП залишається актуальною та продовжує відповідати потребам реалізації антикорупційної політики.

