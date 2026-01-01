Кабмин продлил срок выполнения Государственной антикоррупционной программы

Постановление принято с целью обеспечения непрерывной реализации мероприятий, определенных Антикоррупционной стратегией на 2021–2025 годы, путем продления срока выполнения ГАП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины издал Постановление «О продлении срока выполнения ГАП на 2023–2025 годы» и опубликовал его на сайте Правительственного портала.

Постановление принято с целью обеспечения непрерывной реализации мероприятий, определенных Антикоррупционной стратегией на 2021–2025 годы, путем продления срока выполнения Государственной антикоррупционной программы на 2023–2025 годы до дня вступления в силу ГАП на следующий период.

НАЗК сообщило, что необходимость продления срока обусловлена, в частности:

— подготовкой новой Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы. Антикоррупционная стратегия реализуется путем выполнения государственной антикоррупционной программы, которая разрабатывается Национальным агентством с учетом особенностей, установленных соответствующей стратегией, и утверждается Кабинетом Министров Украины в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона, которым утверждена Антикоррупционная стратегия;

— введением и продлением военного положения: из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины часть запланированных мероприятий не была выполнена в полном объеме по объективным причинам.

Также в НАЗК добавили, что значительное количество пунктов действующей ГАП остается актуальным и продолжает соответствовать потребностям реализации антикоррупционной политики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.