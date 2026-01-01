  1. Суспільство

В Мінсоцполітики повідомили, скільки українців вже отримали 6500 грн «Зимової підтримки»

20:50, 1 січня 2026
Загалом на отримання 6500 грн «Зимової підтримки» подано 463 тисячі заяв.
Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомило, що 6500 грн «Зимової підтримки» отримали понад 370 тисяч українців.

«Загалом подано 463 тисячі заяв, з яких понад 385 тисяч погоджено. Держава вже профінансувала понад 381 тисячу виплат на суму більш ніж 2,5 млрд грн. Тим, чиї заявки погоджені, але кошти ще не надійшли, виплати здійснять протягом 10 днів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримані кошти українці вже використовують за призначенням — переважно на одяг, взуття та ліки, зокрема й для дітей.

У відомстві нагадали, програма діяла з 21 листопада до 17 грудня, а використати виплату можна протягом шести місяців.

гроші Мінсоцполітики грошова допомога

