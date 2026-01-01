В Минсоцполитики сообщили, сколько украинцев уже получили 6500 грн «Зимней поддержки»

Всего на получение 6500 грн «Зимней поддержки» подано 463 тысячи заявлений.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины сообщило, что 6500 грн «Зимней поддержки» получили более 370 тысяч украинцев.

«Всего подано 463 тысячи заявлений, из которых более 385 тысяч одобрены. Государство уже профинансировало более 381 тысячи выплат на сумму свыше 2,5 млрд грн. Тем, чьи заявки одобрены, но средства еще не поступили, выплаты будут осуществлены в течение 10 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные средства украинцы уже используют по назначению — преимущественно на одежду, обувь и лекарства, в том числе и для детей.

В ведомстве напомнили, что программа действовала с 21 ноября по 17 декабря, а использовать выплату можно в течение шести месяцев.

