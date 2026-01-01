  1. В Україні

Скільки доведеться сплатити пенсійного збору при першій реєстрації авто в Україні у 2026 році

21:24, 1 січня 2026
Легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами, повністю звільняються від сплати пенсійного збору під час першої реєстрації.
Скільки доведеться сплатити пенсійного збору при першій реєстрації авто в Україні у 2026 році
Під час першої реєстрації легкових автомобілів сплачується пенсійний збір. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум в Україні становить 3328 грн, і саме від цього показника залежать ставки пенсійного збору при першій реєстрації авто.

Як вказує Головний сервісний центр МВС, тепер у 2026 році діятимуть такі ставки:

  • 3% — якщо вартість автомобіля не перевищує 549 120 грн;
  • 4% — якщо вартість авто становить від 549 120 до 965 120 грн;
  • 5% — якщо вартість автомобіля перевищує 965 120 грн.

У сервісному центрі уточнюють, що пенсійний збір сплачується як за нові, так і за вживані транспортні засоби, якщо це їхня перша реєстрація на території України.

Розрахунок збору здійснюється від вартості автомобіля без урахування ПДВ, яка зазначена у договорі купівлі-продажу або в документах про оцінку транспортного засобу.

Водночас у МВС наголошують, що легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами, повністю звільняються від сплати пенсійного збору під час першої реєстрації.

