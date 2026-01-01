Сколько придется уплатить пенсионного сбора при первой регистрации авто в Украине в 2026 году

Легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями, полностью освобождаются от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При первой регистрации легковых автомобилей уплачивается пенсионный сбор. С 1 января 2026 года прожиточный минимум в Украине составляет 3328 грн, и именно от этого показателя зависят ставки пенсионного сбора при первой регистрации авто.

Как указывает Главный сервисный центр МВД, в 2026 году будут действовать следующие ставки:

3% — если стоимость автомобиля не превышает 549 120 грн;

4% — если стоимость авто составляет от 549 120 до 965 120 грн;

5% — если стоимость автомобиля превышает 965 120 грн.

В сервисном центре уточняют, что пенсионный сбор уплачивается как за новые, так и за подержанные транспортные средства, если это их первая регистрация на территории Украины.

Расчет сбора осуществляется от стоимости автомобиля без учета НДС, указанной в договоре купли-продажи или в документах об оценке транспортного средства.

В то же время в МВД подчеркивают, что легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями, полностью освобождаются от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.