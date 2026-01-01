Сколько придется уплатить пенсионного сбора при первой регистрации авто в Украине в 2026 году
При первой регистрации легковых автомобилей уплачивается пенсионный сбор. С 1 января 2026 года прожиточный минимум в Украине составляет 3328 грн, и именно от этого показателя зависят ставки пенсионного сбора при первой регистрации авто.
Как указывает Главный сервисный центр МВД, в 2026 году будут действовать следующие ставки:
- 3% — если стоимость автомобиля не превышает 549 120 грн;
- 4% — если стоимость авто составляет от 549 120 до 965 120 грн;
- 5% — если стоимость автомобиля превышает 965 120 грн.
В сервисном центре уточняют, что пенсионный сбор уплачивается как за новые, так и за подержанные транспортные средства, если это их первая регистрация на территории Украины.
Расчет сбора осуществляется от стоимости автомобиля без учета НДС, указанной в договоре купли-продажи или в документах об оценке транспортного средства.
В то же время в МВД подчеркивают, что легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями, полностью освобождаются от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации.
