Оприлюднили ставки судового збору при зверненні до господарського суду з 1 січня 2026 року

У 2026 році змінилися ставки судового збору через новий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить 3328 гривень.

Південно-західний апеляційний господарський суд оприлюднив ставки судового збору при зверненні до господарського суду з 1 січня 2026 року.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір», розмір судового збору визначається залежно від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року подання заяви або скарги до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову або у фіксованому розмірі.

З 1 січня 2026 року, згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3328,00 грн.

