Опубликовали ставки судебного сбора при обращении в хозяйственный суд с 1 января 2026 года

В 2026 году изменились ставки судебного сбора в связи с новым размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3328 гривен.

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд обнародовал ставки судебного сбора при обращении в хозяйственный суд с 1 января 2026 года.

В соответствии со статьей 4 Закона Украины «О судебном сборе» размер судебного сбора определяется в зависимости от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января года подачи заявления или жалобы в суд, — в процентном соотношении к цене иска либо в фиксированном размере.

С 1 января 2026 года, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328,00 грн.

